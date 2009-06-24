Есть сайт www.gsm-remont.ru, CMS-bitrix. Нужнo: 1. Если люди неправильно пишут фамилию, я правлю в 1с, то потом при следующей синхронизации (заказы с сайта в 1c) опять появляется такой же заказ ...
Скрипт (возможно, флешка) для vkontakte.ru
Нужен скрипт для vkontakte.ru! Для приглашения левых людей в группу. Как известно, в день нельзя приглашать более 40 "левых" пользователей, поэтому у меня много аккаунтов и в идеале нужно сделать так, чтобы программка, разослав УДАЧНО 40 приглашений, сама переключалась на следующий логин-пароль.
Но главная сложность не в этом. Мне нужно, чтобы людей можно было находить РОВНО ПО ТЕМ ЖЕ ПАРАМЕТРАМ, как и в поиске в контакте, когда вы хотите пригласить людей со стороны. В частности, там можно выбрать год рождения, город, вуз, семейное положение и т.п. (сами посмотрите).
Внимание, вопрос: сколько может стоить такая штука? На чем ее лучше написать с тем расчетом, чтобы любой ламер мог ей пользоваться? Сколько это займет по времени?
В ЛИЧКУ НЕ ПИСАТЬ!!!! Все предложения оставляем тут!
ОЧЕНЬ сильно много денег можете не просить - не дам: на дворе кризис.
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