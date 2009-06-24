Скрипт (возможно, флешка) для vkontakte.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок245 просмотров

Нужен скрипт для vkontakte.ru! Для приглашения левых людей в группу. Как известно, в день нельзя приглашать более 40 "левых" пользователей, поэтому у меня много аккаунтов и в идеале нужно сделать так, чтобы программка, разослав УДАЧНО 40 приглашений, сама переключалась на следующий логин-пароль.

Но главная сложность не в этом. Мне нужно, чтобы людей можно было находить РОВНО ПО ТЕМ ЖЕ ПАРАМЕТРАМ, как и в поиске в контакте, когда вы хотите пригласить людей со стороны. В частности, там можно выбрать год рождения, город, вуз, семейное положение и т.п. (сами посмотрите).

Внимание, вопрос: сколько может стоить такая штука? На чем ее лучше написать с тем расчетом, чтобы любой ламер мог ей пользоваться? Сколько это займет по времени?

В ЛИЧКУ НЕ ПИСАТЬ!!!! Все предложения оставляем тут!

ОЧЕНЬ сильно много денег можете не просить - не дам: на дворе кризис.

16 лет назад
mskliving
41 год
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
7 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

maliy
40 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$50
3 дня
Отличный исполнитель! Скрипт именно такой, как я хотела! Плюс он сделал для него руководство! Рекомендую к сотрудничеству!
Было приятно работать с Антониной. Четко поставленная задача , и как следствие четко проделанная работа с моей стороны. Рекомендую данного заказчика к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

maliy
40 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад

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