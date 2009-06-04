Масштабирование + XML

Скрипт написан за 15 минут. Скрипт ясен и понятен. Спасибо большое. Однако моя вина в том, что не могу проверить полный цикл всего проекта с использованием сделанного скрипта - нет внешнего хостинга, на котором бы была разрешена allow_url_fopen = On Таким образом сам затягиваю с оплатой. К Владимиру никаких претензий. Спасибо!