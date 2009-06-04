Надо корректно воткнуть в джумлу код лирушной статистики, чтоб можно было отследить, в частности, на какую страницу сайта зайти. Плиз, обращаемся только те, у кого был опыт установки. УКАЗЫВАЙТЕ ЦЕНУ. Сайт небольшой, почти визитка.
Масштабирование + XML
Нужен скрипт, пропорционально масштабирующий исходную картинку до указанных размеров и возвращающий в формате XML её адрес.
Адрес исходной картинки и нужные размеры передается в параметрах вызова скрипта GET - запросом.
Сформированная картинка сохраняется на в указанной папке хоста, где работает данный скрипт.
Возвращаемый ХМЛ - кодировка Win-1251
Пример вызова скрипта:
http://my_host/myscript.php?img=http://www.giacco.ru/Pictures/Archer/Sail/Roman_11.JPG&widh=120&heigh=160&text=пример%20картинки
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