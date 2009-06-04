Масштабирование + XML

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок211 просмотров

Нужен скрипт, пропорционально масштабирующий исходную картинку до указанных размеров и возвращающий в формате XML её адрес.

Адрес исходной картинки и нужные размеры передается в параметрах вызова скрипта GET - запросом.

Сформированная картинка сохраняется на в указанной папке хоста, где работает данный скрипт.

Возвращаемый ХМЛ - кодировка Win-1251

Пример вызова скрипта:

http://my_host/myscript.php?img=http://www.giacco.ru/Pictures/Archer/Sail/Roman_11.JPG&widh=120&heigh=160&text=пример%20картинки

16 лет назад
sotto
Вадим 
61 год
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

ismd
36 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Скрипт написан за 15 минут. Скрипт ясен и понятен. Спасибо большое. Однако моя вина в том, что не могу проверить полный цикл всего проекта с использованием сделанного скрипта - нет внешнего хостинга, на котором бы была разрешена allow_url_fopen = On Таким образом сам затягиваю с оплатой. К Владимиру никаких претензий. Спасибо!
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ismd
36 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад

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