Есть сайт www.gsm-remont.ru, CMS-bitrix. Нужнo: 1. Если люди неправильно пишут фамилию, я правлю в 1с, то потом при следующей синхронизации (заказы с сайта в 1c) опять появляется такой же заказ ...
Скрипт каталога
Нужен скрипт каталога автотехники.
примерные сайты:
Понятная админка, разбитие по категориям,возможность редактирования , добавления фотографий.
Скрипт должен подключаться на сайт что то типа
Бюджет ограничен.
Заявки фрилансеров
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