Сделать цикл из меняющихся картинок, слайд-шоу.

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт16 заявок274 просмотра

Есть фотографии, все одного размера. Надо сделать что-то вроде баннера, просто что бы одна плавно переходила во вторую, а последняя в первую и т.д. Для знающих работы на 5 минут.

16 лет назад
Art-Media
Андрей 
38 лет
20 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

qbori
Борис 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 отзывов
16 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

qbori
Борис 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 отзывов
16 лет назад

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