Написание онлайн игры.

Интересует написание онлайн браузерной игры(RPG+Стратегия) + клиент к ней(мини браузер с скачанными уже картинками).

Бюджет - как договоримся и посмотрим по срокам в которые вы уложитесь(очень желательно не более 3-5 мес.).

Игра должна использовать технологии flash и ajax(желательно extjs).

Все должно быть сделано на ООП, шаблонизаторе с возможностью смены языка в игре(вам писать игру только на русском).

Должно поддерживаться кеширование(мемкэш или др., хотя лучше его), игра естественно должна выдерживать много народу и не сильно грузить сервер.

Весь код должен быть с комментариями, чтоб потом другие программеры могли её дорабатывать, желательно реализовать некую модульность(если сможете).

По оплате разберемся, как будет вам лучше, желательно через банк конечно.

Интересуют люди с отзывами, не завышенной самооценкой и впечатляющим портфолио.

Для начала пишите в "Личные сообщения", дальше разберемся.

Все, жду =).