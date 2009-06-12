Собственно сабж. Требуется - написать концепцию интеграции коммерческого проекта (интернет магазина) с социальной сетью (она есть и готова). Т.е. например - общая база пользователей - блок ваши друзья ...
Joomla 1.5. Доработка проекта. Срочно.
Добрый день.
У нас имеется готовый модуль интернет-магазина и каталог товаров написанный под Joomla 1.5.
Пример такого магазина – www.magnolica-shop.com
Сейчас у нас есть еще один НЕ доделанный, подобный магазин:
Http://singer.promo.lv - что на нём сделано сейчас, кроме вёрстки главной странице и не доделаного магазина не ясно.
Задача -
1. Проанализовать уже готовую версию и-магазина. Доступы есть в т.з.
2. Проанализировать что нужно доделать исходя из технического задания на singer.promo.lv, т.е. просмотреть что уже готово, а что нет.
3. Донастроить модуль под нужды заказчика.
4. Доверстать просмотр товаров и просмотр отдельного товара (если вёрстки нету - см. пункт 2.)
5. Сдать готовый проект, профиксить баги, получить деньги.
Т.з. со всеми доступами вышлю заинтересовшему меня исполнителю.
Проект - достаточно срочный. Оплата сразу.
В лс просьба не писать.
В проекте, пожалуйста пишите – опыт подобных работ, стоимость +-, сроки +-.
С уважением,
Виталик.
Выбранный исполнитель
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