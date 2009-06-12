Joomla 1.5. Доработка проекта. Срочно.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок287 просмотров

Добрый день.

У нас имеется готовый модуль интернет-магазина и каталог товаров написанный под Joomla 1.5.

Пример такого магазина – www.magnolica-shop.com

Сейчас у нас есть еще один НЕ доделанный, подобный магазин:

Http://singer.promo.lv - что на нём сделано сейчас, кроме вёрстки главной странице и не доделаного магазина не ясно.

Задача -

1. Проанализовать уже готовую версию и-магазина. Доступы есть в т.з.

2. Проанализировать что нужно доделать исходя из технического задания на singer.promo.lv, т.е. просмотреть что уже готово, а что нет.

3. Донастроить модуль под нужды заказчика.

4. Доверстать просмотр товаров и просмотр отдельного товара (если вёрстки нету - см. пункт 2.)

5. Сдать готовый проект, профиксить баги, получить деньги.

Т.з. со всеми доступами вышлю заинтересовшему меня исполнителю.

Проект - достаточно срочный. Оплата сразу.

В лс просьба не писать.

В проекте, пожалуйста пишите – опыт подобных работ, стоимость +-, сроки +-.

С уважением,

Виталик.

Joomla
16 лет назад
777-300ER
38 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
58 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

makandabar
Николай 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$100
3 дня
Всё хорошо. Мы довольны. Не так быстро как ожидалось, но всё качественно.
Разобрались с тем, что нужно доделать. Решили проблему с тем, что заказчик прислал неподходящий для работы материал. Сделали, поправили. Вобщем, все вопросы решают конструктивно и по существу. Оплату выполнили, за дополнительную работу доплатили

Заявки фрилансеров

makandabar
Николай 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад

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