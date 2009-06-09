Создать шаблон под Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок201 просмотр

Требуется создать на основе ОЧЕНЬ ПРОСТОГО psd-макета полноценный шаблон под Битрикс (скорее всего редакции Старт - позже будет известно точно)

Все предложения оставлять только здесь, в личку, асю и на почту НЕ писать.

Наибольшее предпочтение отдается опытным и нежадным специалистам, поэтому указывайте ваши сроки и стоимость.

16 лет назад
jelly_bears
Bears 
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

Alibaba
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов
16 лет назад
$50
3 дня
Хороший исполнитель - весь объем работы был выполнен на высоком уровне и с учетом всех требований заказчика. Поправки по ходу работы вносились незамедлительно , за что огромное спасибо. В целом сотрудничество произвело наилучшее впечатление - буду обращаться ещё. Спасибо!
От сотрудничества одни положительные эмоции. Четкая постановка тз, понимае проблем, своевремення оплата.

Заявки фрилансеров

Alibaba
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов
16 лет назад