Создать шаблон под Битрикс

Требуется создать на основе ОЧЕНЬ ПРОСТОГО psd-макета полноценный шаблон под Битрикс (скорее всего редакции Старт - позже будет известно точно)

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