Есть готовый дизайн флеш сайта, есть картинки которые нужно заменить, скачать тех. задание в приложении. Работы не более чем на 4-дня, с бюджетом возможен торг. Приступить нужно сегодня.
Нужно защитить фотографии от копирования
Кроме проставления водяных знаков
Заявки фрилансеров
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