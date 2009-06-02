Нужно создать электронный каталог

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок209 просмотров

Нужно создать электронный каталог, с возможностью полностью его редактировать.

Электронный каталог г.Москвы и подмосковья.

Данные следующие :

Название организации

Физический адрес

телефоны

электронная почта

сайт в интернете

Ближайшая станция метро (для Москвы) или подмосковный город

Место под логотип фирмы

фотографии.

Надо сделать так чтоб готовый каталог работал с cd диска

16 лет назад
starco
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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