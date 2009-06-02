Собственно сабж. Требуется - написать концепцию интеграции коммерческого проекта (интернет магазина) с социальной сетью (она есть и готова). Т.е. например - общая база пользователей - блок ваши друзья ...
Нужно создать электронный каталог
Нужно создать электронный каталог, с возможностью полностью его редактировать.
Электронный каталог г.Москвы и подмосковья.
Данные следующие :
Название организации
Физический адрес
телефоны
электронная почта
сайт в интернете
Ближайшая станция метро (для Москвы) или подмосковный город
Место под логотип фирмы
фотографии.
Надо сделать так чтоб готовый каталог работал с cd диска
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