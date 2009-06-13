Грабинг текста

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок275 просмотров

Нажно написать грабер который бы смог стянуть ВЕСЬ текст с данного сайта

http://www.dni.ru/

Подчеркиваю ВЕСЬ текст.

С вас только полностью рабочий грабер который будет тянуть статьи по категориям

в итоге готовый текст мне нужен в блокноте

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статьи текст статьи

название статьи

текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи

16 лет назад
rezak
34 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
38 отзывов(-4)

Выбранные исполнители

TLsoftORG2009
Валерий 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$30
1 день
все ок
Работать с таким человеком одно удовольствие. Оплата без задержек.
LooNTeR
Иван 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Была проблема с оплатой (задержка), но в целом все ОК

Заявки фрилансеров

TLsoftORG2009
Валерий 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
LooNTeR
Иван 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад

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