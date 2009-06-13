Собственно сабж. Требуется - написать концепцию интеграции коммерческого проекта (интернет магазина) с социальной сетью (она есть и готова). Т.е. например - общая база пользователей - блок ваши друзья ...
Грабинг текста
Нажно написать грабер который бы смог стянуть ВЕСЬ текст с данного сайта
Подчеркиваю ВЕСЬ текст.
С вас только полностью рабочий грабер который будет тянуть статьи по категориям
в итоге готовый текст мне нужен в блокноте
формат статейназвание статьи
текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи
статьи текст статьиназвание статьи
текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Есть готовый дизайн флеш сайта, есть картинки которые нужно заменить, скачать тех. задание в приложении. Работы не более чем на 4-дня, с бюджетом возможен торг. Приступить нужно сегодня.Завершен16 лет назад
Нужно создать электронный каталог, с возможностью полностью его редактировать. Электронный каталог г.Москвы и подмосковья. Данные следующие : Название организации Физический адрес телефоны электронная почта сайт ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Добрый день. У нас имеется готовый модуль интернет-магазина и каталог товаров написанный под Joomla 1.5. Пример такого магазина – www.magnolica-shop.com Сейчас у нас есть еще один НЕ доделанный, подобный магазин: ...Завершен16 лет назад
- $300
Пример adultfriendfinder.com (двиг можно использовать PG Dating pro в нем есть 90% перечисленных возможностей.) Общее описание проекта: • возможность размещения текстовой информации в анкете, а так же фото и видео ...Закрыт16 лет назад
Нужно создать флэш приложение,которое будет полностью повторять сайт - vip-znakomstvo.ru.... 1)Возможность получить пароль во флэш приложении... 2) Вход осуществляется через сайт - vip-znakomstvo.ru Вообщем просто ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
/Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
Интересует написание онлайн браузерной игры(RPG+Стратегия) + клиент к ней(мини браузер с скачанными уже картинками). Бюджет - как договоримся и посмотрим по срокам в которые вы уложитесь(очень желательно не более 3-5 мес.). Игра должна ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $1000
Необходимо создать нестандартный модуль для сервиса, который работает под управлением CMS Bitrix. Сервис позволяет пользователям после авторизации в клиентской зоне сайта производить подпись файлов в формате html ЭЦП, причем файлы заранее должны быть разложены в ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $250
Задачи: 1. Создание. Формы (одна страничка) заполнения с возможностью подкрепления фотографии. (анкетные данные), пример анкеты прилагаю к вакансии. 2. Данные ложаться в базу. + отсылаються на указанный майл. 3. ...Веб-программирование40 заявокЗакрыт16 лет назад