Грабинг текста

Нажно написать грабер который бы смог стянуть ВЕСЬ текст с данного сайта

http://www.dni.ru/

Подчеркиваю ВЕСЬ текст.

С вас только полностью рабочий грабер который будет тянуть статьи по категориям

в итоге готовый текст мне нужен в блокноте

формат статей

название статьи

текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи

статьи текст статьи

название статьи

текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи