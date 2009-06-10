Скрипт новостного блока

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен14 заявок303 просмотра

Необходимо в статический html сайт вставить новостной блок.

Добавление новостей должно осуществляться через админку + должен быть архив.

Можно готовые скрипты, главное чтобы вписать их в дизайн сайта.

HTML
16 лет назад
sezarius
Максим 
41 год
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранные исполнители

sergiuc
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 дней назад
16 лет назад
$30
1 день
Все выполнил на высоте + учел все пожелания!
Хороший заказчик. Сотрудничеством очень доволен. Оплата поступила сразу после сдачи проекта. Рекомендую.
Sassoft
33 года
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
16 лет назад
$15
2 дня
Все сделал как и обещал
Полностью остался доволен сотрудничеством!

Заявки фрилансеров

sergiuc
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 дней назад
16 лет назад
Sassoft
33 года
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
16 лет назад