Доработка скрипта 4images

Нужно к движку 4images прикрутить несколько модулей: доска объявлений, обмен ссылками, также вывести нормальный каталог загруженного содержимого, также еще одна доработка в плане подсчета цены выбранных позиций (в скрипте есть функция наподобие добавить в избранное). Движок на основе PHP, MySql, шаблонная система.

Лучше прикручивать уже готовые наработки, адаптировав их под движок.

Предпочтение тем, кто знаком с этим скриптом. Или прежде чем браться просьба установить и разобраться, оценив ситуацию, а потом соглашаться. Ппосле того, как кто-то будет уверен в себе, а не лишь бы взять заказ, пишите.

Если что-то не понятно или написал не ясно, пишите!

Время есть пока, кто желает пишите сюда или в асю (240 сточетыре 856), бюджет не более ~50$

(4homepages...de/4images/download.p h p)