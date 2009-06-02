Плагин рейтинга для WordPress

Сейчас используется плагин для выставления рейтинга постам – wp-postrating.

Необходимо написать плагин, который будет переносить рейтинг постов на рейтинг авторов и суммировать со всех постов за месяц. В случае удаления поста рейтинг должен перечитываться. Голоса авторов за свои посты не должны учитываться.

Если пост набирает определённое количество минусов (должно настраиваться), то пост должен скрываться и автор поста не должен иметь возможности сделать пост видимым, только админ может.

Опционально: к рейтингу должно приплюсовавываться количество комментариев и количество постов в форуме блога на движке http://bbpress.org/. Коментарии и посты в форуме должны считаться с уменьшающим коэффицентом (должна быть возможность задавать его самому).

В сайдбар должен выводиться список из топ-авторов за месяц (количество авторов должно настраиваться).

В конце месяца рейтинг за прошлые месяцы суммируется и выводиться в таблицу общего рейтинга за год.