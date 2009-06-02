В шаблоне ( скачать тут http://webgraf.ru/scripts/10516-flashden-xml-portfolio-template-v3-full.html ) и тут http://depositfiles.com/ru/files/o4wrlm5j3 надо сделать суб меню в галерее чтоб пунктами этого меню были другие галереи. Либо другими словами ...
Плагин рейтинга для WordPress
Сейчас используется плагин для выставления рейтинга постам – wp-postrating.
Необходимо написать плагин, который будет переносить рейтинг постов на рейтинг авторов и суммировать со всех постов за месяц. В случае удаления поста рейтинг должен перечитываться. Голоса авторов за свои посты не должны учитываться.
Если пост набирает определённое количество минусов (должно настраиваться), то пост должен скрываться и автор поста не должен иметь возможности сделать пост видимым, только админ может.
Опционально: к рейтингу должно приплюсовавываться количество комментариев и количество постов в форуме блога на движке http://bbpress.org/. Коментарии и посты в форуме должны считаться с уменьшающим коэффицентом (должна быть возможность задавать его самому).
В сайдбар должен выводиться список из топ-авторов за месяц (количество авторов должно настраиваться).
В конце месяца рейтинг за прошлые месяцы суммируется и выводиться в таблицу общего рейтинга за год.
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