Надо создать страничку “Сайт временно закрыт на реконструкцию” 1)Дизайн странички должен быть простеньким на тематику автозапчастей 2)Макушка странички должна содержать красивый текст “Любые автозапчасти для любых иномарок в наличии и под ...
Граббер вакансий
Нужно написать простенький грабер (РНР), который стянет свежие вакансии с сайтов HH.ru, HH.ua, SuperJob.ru, Rabota.ua.
Результатом должен быть массив названий и ссылок.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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