Создать одну html или php страничку!

Надо создать страничку “Сайт временно закрыт на реконструкцию”

1)Дизайн странички должен быть простеньким на тематику автозапчастей

2)Макушка странички должна содержать красивый текст “Любые автозапчасти для любых иномарок в наличии и под заказ”

3)На странице будет находится одна ссылка на form.php(Форма запроса) её надо либо сделать кнопкой либо как то красиво разместить на видном месте.

4)Так же на странице должен быть текст:

Для того чтоб оформит заказ или узнать о наличии интересующий вас автозапчасти воспользуйтесь формой запроса или свяжитесь с нами по тел.8(906)…. Либо ICQ …..