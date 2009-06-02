Изменить .fla исходник

1. Изменить логотип на logo.cdr

2. Добавить логотип на прицеп грузовика

3. Телефон справа вверху изменить

- в русской версии: Телефон: +7 (8617) 605-966

- в английской версии: Phone: +7 (8617) 605-966

4. Ниже телефона дорисовать два флага, для перехода на русскую или английскую версию сайта (url скажу позже)

5. Поиск удалить

6. Меню:

- русский язык: Компания, Фрахт, Экспедирование, Грузоперевозки, Контакты

- английский зык: Company, Shiping, Forwarding, Tracking, Contacts

Сохранить шрифты, всё выровнить итд, итого две версии шапки.

Файлы: http://www.s-cc.ru/flash.rar

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Тел.: +7 (961) 595-44-08

Skype: v.bezborodko

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Пожалуйста размещайте в своем портфолио то, что у вас получается.

Как только я увижу потенциал, я скажу какие нужно вставить ссылки и переведу оплату.

На сколько я понимаю, там делов на 20 минут для среднего flash дизайнера, я сам начал, но очень нудно разбираться.

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Так и не дождался... всё еще жду варианты