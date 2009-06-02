Нужно установить vBulletin хак Hide-Hack Resurrection на версию vBulletin 3.8.2. Последняя версия хака 3.7.1 . Пробовал установить на 3.8.2 версию движка - не получается. Скорее всего потребуется внесение изменений в код. ...
Изменить .fla исходник
1. Изменить логотип на logo.cdr
2. Добавить логотип на прицеп грузовика
3. Телефон справа вверху изменить
- в русской версии: Телефон: +7 (8617) 605-966
- в английской версии: Phone: +7 (8617) 605-966
4. Ниже телефона дорисовать два флага, для перехода на русскую или английскую версию сайта (url скажу позже)
5. Поиск удалить
6. Меню:
- русский язык: Компания, Фрахт, Экспедирование, Грузоперевозки, Контакты
- английский зык: Company, Shiping, Forwarding, Tracking, Contacts
Сохранить шрифты, всё выровнить итд, итого две версии шапки.
Файлы: http://www.s-cc.ru/flash.rar
---
Тел.: +7 (961) 595-44-08
Skype: v.bezborodko
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Пожалуйста размещайте в своем портфолио то, что у вас получается.
Как только я увижу потенциал, я скажу какие нужно вставить ссылки и переведу оплату.
На сколько я понимаю, там делов на 20 минут для среднего flash дизайнера, я сам начал, но очень нудно разбираться.
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Так и не дождался... всё еще жду варианты
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