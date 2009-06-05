Установить vBulletin хак Hide-Hack Resurrection

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Завершен5 заявок132 просмотра

Нужно установить vBulletin хак Hide-Hack Resurrection на версию vBulletin 3.8.2.

Последняя версия хака 3.7.1 . Пробовал установить на 3.8.2 версию движка - не получается.

Скорее всего потребуется внесение изменений в код.

Оплата через сервис безопасных сделок.

Проект выполнен! Спасибо Марков Алексей (Viper203)

16 лет назад
SMP303
125 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

Viper203
38 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$25
1 день
Выполнил проект в тот-же день, хотя найти ошибку в скрипте было очень не просто. Я всем доволен!

Заявки фрилансеров

Viper203
38 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад

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