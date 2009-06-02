Ajax скрипт

Требуется написать скрипт, который выводил бы плавно новые полученные sms-сообщения из базы, как на twistory.ru

Причем выводил одним из 5 шрифтов, описываемом в базе.

То есть на выходе просто страница, на которой отображается плавно выезжающий _В прямом эфире_ текст (AJAX). Как только набирается определенное число записей на странице, создается новая, снизу список страниц. (а-ля Упячка, вместо постов смс-сообщения, поступающие в БД.

Предложения пожалуйста на [email protected]