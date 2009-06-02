Ищу програмера на длительную работу из питера. Суть работы написание движка для интернет магазина, сопровождение проекта, на длительной основе. Удаленка не алле. Гонорар оговаривается.
Настройка SEF urls модуля для osCommerce
Имеется рабочий магазин на osCommerce.
Установлен модуль SEF urls.
Все работает хорошо.
Необходимо перенастроить формат отображения урлов.
Например: добавить четко определенные префиксы/суффиксы в урлах; сделать чтобы в урлах новостей присутствовали названия статей и т.д.
Требуется знающий специалист с опытом работы с данным модулем.
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