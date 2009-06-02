Настройка SEF urls модуля для osCommerce

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Закрыт2 заявки112 просмотров

Имеется рабочий магазин на osCommerce.

Установлен модуль SEF urls.

Все работает хорошо.

Необходимо перенастроить формат отображения урлов.

Например: добавить четко определенные префиксы/суффиксы в урлах; сделать чтобы в урлах новостей присутствовали названия статей и т.д.

Требуется знающий специалист с опытом работы с данным модулем.

16 лет назад
m1
48 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 отзывов

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Нет заявок фрилансеров

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