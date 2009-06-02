Скрипт дублирования рекламы

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка146 просмотров

Требуется скрипт который будет открывать в новой вкладке одну из "рекламок" от контекстной рекламы. Подробнее: На сайте есть блок контекстной рекламы, но сами понимаете кликов мало... Есть идея продублировать на сайте реально видимый блок рекламы, НЕВИДИМЫМ. Тоесть создать НЕВИДИМЫЕ зоны на странице, кликнув по которой у пользователь в новой вкладке браузера откроется страница рекламируемого сайта с видимого рекламного блока от контекстной рекламы. Тоесть засчитает клик. Чтобы пользователи "попадали" по невидимым зонам, они (зоны) должны распологаться поверх фотографий продаваемых автомобилей на сайте автоматически ( сайт представляет собой бесплатную доску авто объявлений) , НО необходимо чтобы в этой вкладке (где открыт сайт) открылось само автообъявление, а в дополнительной вкладке в тот самый момент реклама контекстной рекламы причем одна из тех которая открылась на первоначальной странице. Возмётесь?

зы каменты на этические темы читаться не будут. Сайт на джумле 1,0,15

Joomla
16 лет назад
shipsrg
44 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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