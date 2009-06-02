Скрипт дублирования рекламы

Требуется скрипт который будет открывать в новой вкладке одну из "рекламок" от контекстной рекламы. Подробнее: На сайте есть блок контекстной рекламы, но сами понимаете кликов мало... Есть идея продублировать на сайте реально видимый блок рекламы, НЕВИДИМЫМ. Тоесть создать НЕВИДИМЫЕ зоны на странице, кликнув по которой у пользователь в новой вкладке браузера откроется страница рекламируемого сайта с видимого рекламного блока от контекстной рекламы. Тоесть засчитает клик. Чтобы пользователи "попадали" по невидимым зонам, они (зоны) должны распологаться поверх фотографий продаваемых автомобилей на сайте автоматически ( сайт представляет собой бесплатную доску авто объявлений) , НО необходимо чтобы в этой вкладке (где открыт сайт) открылось само автообъявление, а в дополнительной вкладке в тот самый момент реклама контекстной рекламы причем одна из тех которая открылась на первоначальной странице. Возмётесь?

зы каменты на этические темы читаться не будут. Сайт на джумле 1,0,15