Приглашаем программиста для созздания птематического портала. Опыт работ в данном направлении обязателен.
Скрипт дублирования рекламы
Требуется скрипт который будет открывать в новой вкладке одну из "рекламок" от контекстной рекламы. Подробнее: На сайте есть блок контекстной рекламы, но сами понимаете кликов мало... Есть идея продублировать на сайте реально видимый блок рекламы, НЕВИДИМЫМ. Тоесть создать НЕВИДИМЫЕ зоны на странице, кликнув по которой у пользователь в новой вкладке браузера откроется страница рекламируемого сайта с видимого рекламного блока от контекстной рекламы. Тоесть засчитает клик. Чтобы пользователи "попадали" по невидимым зонам, они (зоны) должны распологаться поверх фотографий продаваемых автомобилей на сайте автоматически ( сайт представляет собой бесплатную доску авто объявлений) , НО необходимо чтобы в этой вкладке (где открыт сайт) открылось само автообъявление, а в дополнительной вкладке в тот самый момент реклама контекстной рекламы причем одна из тех которая открылась на первоначальной странице. Возмётесь?
зы каменты на этические темы читаться не будут. Сайт на джумле 1,0,15
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2500Веб-программирование30 заявокЗакрыт16 лет назад
Ищу програмера на длительную работу из питера. Суть работы написание движка для интернет магазина, сопровождение проекта, на длительной основе. Удаленка не алле. Гонорар оговаривается.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $50
Требуется написать скрипт, который выводил бы плавно новые полученные sms-сообщения из базы, как на twistory.ru Причем выводил одним из 5 шрифтов, описываемом в базе. То есть на выходе просто страница, на которой ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно написать PHP скрипт для экспорта данных из базы в CSV (или TSV) файл. Скрипт должен работать c простой web формой, на которой выбираем параметры для скрипта. В результирующем файле две колонки и произвольное ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $200
ИНтересует быстрый запуск соц. сети на базе готового скрипта. Задачи: - доработать; - подправить; - сменить стили; - сделать карты; - добавить категории; - добавить опции. Работа ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Имеется рабочий магазин на osCommerce. Установлен модуль SEF urls. Все работает хорошо. Необходимо перенастроить формат отображения урлов. Например: добавить четко определенные префиксы/суффиксы в урлах; сделать чтобы в урлах новостей ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно поставить модуль "топ новостей" но что бы выводились еще картинки новости Пример в скрине Кратчайшие сроки Моментальная оплата + хороший отзыв гарантированыВеб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $10
1. Адаптировать модуль "Thanks" 1.6 Final версии DLE 6.7 под DLE 8. 2. Исправить касяки, в том числе устранить возможность благодарить в одной новости одному пользователю больше чем 1 раз (см. Скриншет) http://s40.radikal.ru/i087/0905/85/afafa0fd61e9.png . ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $20
1. Изменить логотип на logo.cdr 2. Добавить логотип на прицеп грузовика 3. Телефон справа вверху изменить - в русской версии: Телефон: +7 (8617) 605-966 - в английской версии: Phone: ...Веб-программирование16 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно установить vBulletin хак Hide-Hack Resurrection на версию vBulletin 3.8.2. Последняя версия хака 3.7.1 . Пробовал установить на 3.8.2 версию движка - не получается. Скорее всего потребуется внесение изменений в код. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад