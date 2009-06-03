Написать простенький сайт на ASP.net/C#.

Требуется скрипт который будет открывать в новой вкладке одну из "рекламок" от контекстной рекламы. Подробнее: На сайте есть блок контекстной рекламы, но сами понимаете кликов мало... Есть идея продублировать на сайте реально видимый блок рекламы, ...