Написать простенький сайт на ASP.net/C#.

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок300 просмотров

Надо написать простенький сайт.

Среда разработки - Visual Studio 2005, язык - C#, база данных, простой диз (для предания тематичности)

Более подробное описание при общении. (ICQ: 2313нуль7шесть).

ASP.NET
16 лет назад
Funker
Макс 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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