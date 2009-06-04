ДЛЕ +ИПБ что есть? 1. дле + ипб.. не завершенный сайт. что нужно? 1. исправить ошибку при регистрации 2. исправить шаблон. "злобный" верстальщик удалил часть шаблона и теперь данные ...
Переделать скрипт
Смысл скрипта:
Прежде чем увидеть видео онлайн на сайте, пользователь должен нажать на ссылку где откроется новое окно спонсора и появится видео плеер, (похожий скрипт есть), но к нему нужно добавить функцию cookie (похожий скрипт есть) что бы повторно в течение 12 часов плеер был виден без необходимости нажимания на ссылку спонсора.
вообщем нужно соединить 2 разных JavaScript скрипта в единое целое
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