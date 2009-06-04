Переделать скрипт

Смысл скрипта:

Прежде чем увидеть видео онлайн на сайте, пользователь должен нажать на ссылку где откроется новое окно спонсора и появится видео плеер, (похожий скрипт есть), но к нему нужно добавить функцию cookie (похожий скрипт есть) что бы повторно в течение 12 часов плеер был виден без необходимости нажимания на ссылку спонсора.

вообщем нужно соединить 2 разных JavaScript скрипта в единое целое