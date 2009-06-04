Переделать скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок171 просмотр

Смысл скрипта:

Прежде чем увидеть видео онлайн на сайте, пользователь должен нажать на ссылку где откроется новое окно спонсора и появится видео плеер, (похожий скрипт есть), но к нему нужно добавить функцию cookie (похожий скрипт есть) что бы повторно в течение 12 часов плеер был виден без необходимости нажимания на ссылку спонсора.

вообщем нужно соединить 2 разных JavaScript скрипта в единое целое

JavaScript
16 лет назад
makc007
Максим 
66 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Sk-don
Сергей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
16 лет назад
$1
1 день
Очень оперативно помог решить сложный вопрос за минимальную плату! всем советую
Все хорошо.

Заявки фрилансеров

Sk-don
Сергей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
16 лет назад