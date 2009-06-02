Требуется скрипт который будет открывать в новой вкладке одну из "рекламок" от контекстной рекламы. Подробнее: На сайте есть блок контекстной рекламы, но сами понимаете кликов мало... Есть идея продублировать на сайте реально видимый блок рекламы, ...
Flash ролик (смена фото) качественно и быстро
Есть четко ТЗ. За ним писать в личку и в асю 637888.
Нужно очень срочно.
Заявки фрилансеров
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