ДЛЕ +ИПБ

что есть?

1. дле + ипб.. не завершенный сайт.

что нужно?

1. исправить ошибку при регистрации

2. исправить шаблон.

"злобный" верстальщик удалил часть шаблона и теперь данные не выводяться... нужно проанализировать и восстановить.. Пример как было – покажу..

3. Довести до ума внешний вид- шаблона на ДЛЕ.. на ипб все доведено.

мне нужно все вместе.

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