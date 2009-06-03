Приложение API Вконтакте

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Закрыт1 заявка153 просмотра

Гонки

Множество девайсов, покупаемых в гараже (более 50)

Несколько трасс (10)

Мультиплеер

Прорисовка должна быть на уровне максимум

Программинг в том числе

Игра с претензией на юмор

Опыт разработки подобных приложений приветствую (указывайте ссылки)

До конца месяца игра должна быть запущена

Предлагаем цены

16 лет назад
28
44 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров