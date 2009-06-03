PHP скрипт статистики по ТЗ

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок238 просмотров

Необходимо написать скрипт по сбору статистики и обработке полученных данных.

От нас базовое ТЗ и своевременная оплата.

От вас быстрая и качественная работа, идеи, желание постоянно совершенствовать и дорабатывать функционал.

PHP
16 лет назад
antimal
Гость 
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19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

matroshka
49 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва(-3)
16 лет назад
$600
14 дней

Заявки фрилансеров

matroshka
49 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва(-3)
16 лет назад