Небольшой парсер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок221 просмотр

Здравствуйте,

Надо написать скрипт для выгрузки данных из сайта http://gz.adm.sakhalin.ru/pls/gz/purchase.auctionlist (главная таблица).

Скрипт должет уметь выгружать (обновлять) постоянно данных (что уже будут на локальной машине в БД, или XML, это не суть) по команде пользователя 2-3 раза в день.

Вот и все, по сути задача простая.

Бюджет не большой, надо очень быстро.

Спасибо

16 лет назад
Antonuk
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв

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qbori
Борис 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 отзывов
16 лет назад
$20
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Заявки фрилансеров

qbori
Борис 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 отзывов
16 лет назад