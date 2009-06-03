Небольшой парсер

Здравствуйте,

Надо написать скрипт для выгрузки данных из сайта http://gz.adm.sakhalin.ru/pls/gz/purchase.auctionlist (главная таблица).

Скрипт должет уметь выгружать (обновлять) постоянно данных (что уже будут на локальной машине в БД, или XML, это не суть) по команде пользователя 2-3 раза в день.

Вот и все, по сути задача простая.

Бюджет не большой, надо очень быстро.

Спасибо