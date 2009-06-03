Надо написать простенький сайт. Среда разработки - Visual Studio 2005, язык - C#, база данных, простой диз (для предания тематичности) Более подробное описание при общении. (ICQ: 2313нуль7шесть).
Небольшой парсер
Здравствуйте,
Надо написать скрипт для выгрузки данных из сайта http://gz.adm.sakhalin.ru/pls/gz/purchase.auctionlist (главная таблица).
Скрипт должет уметь выгружать (обновлять) постоянно данных (что уже будут на локальной машине в БД, или XML, это не суть) по команде пользователя 2-3 раза в день.
Вот и все, по сути задача простая.
Бюджет не большой, надо очень быстро.
Спасибо
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