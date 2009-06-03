Эффектный JavaScript

Здравствуйте, Надо написать скрипт для выгрузки данных из сайта http://gz.adm.sakhalin.ru/pls/gz/purchase.auctionlist (главная таблица). Скрипт должет уметь выгружать (обновлять) постоянно данных (что уже будут на локальной машине в БД, или XML, это не суть) по ...