Эффектный JavaScript

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Закрыт4 заявки157 просмотров

Нужно разработать рекламный блок для сайта с использованием эффекта на JavaScript ( аналог http://www.rorer.ru/formats/ )

JavaScript
16 лет назад
antimal
Гость 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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