Необходимо написать скрипт по сбору статистики и обработке полученных данных. От нас базовое ТЗ и своевременная оплата. От вас быстрая и качественная работа, идеи, желание постоянно совершенствовать и дорабатывать функционал.
Создание движка для сайта каталога учреждений
Все детали при личном разговоре
Расмотрю все предложения при разумных ценах.
Сайт будет представлять собой каталог медицинских учреждений города Самары.
Нужно сделать следующее:
1. Создать описанные таблицы и поля в базе данных (~5 таблиц в среднем по 5 полей)
2. Сделать страницу через которую можно заносить в базу информацию о новых учереждениях
3. Сделать вывод данных из базы в виде таблицы на сайте (с возможностью сортировать по одному из 4-ех полей)
4. Сделать скрипт для формы поиска, чтобы можно было искать отдельное учереждение в базе
5. Сделать, чтобы каждая страница сайта (карточки учреждений, таблицы) имела свой уникальный URL
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