Создание движка для сайта каталога учреждений

Все детали при личном разговоре

Расмотрю все предложения при разумных ценах.

Сайт будет представлять собой каталог медицинских учреждений города Самары.

Нужно сделать следующее:

1. Создать описанные таблицы и поля в базе данных (~5 таблиц в среднем по 5 полей)

2. Сделать страницу через которую можно заносить в базу информацию о новых учереждениях

3. Сделать вывод данных из базы в виде таблицы на сайте (с возможностью сортировать по одному из 4-ех полей)

4. Сделать скрипт для формы поиска, чтобы можно было искать отдельное учереждение в базе

5. Сделать, чтобы каждая страница сайта (карточки учреждений, таблицы) имела свой уникальный URL