Парсер товара для shopCMS

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка172 просмотра

Нужен парсер для shopCMS 3.0.0 с яндекс маркета.

Как все должно происходить:

1. Вводим название товара в форму

2. Выбираем категорию

3. Парсим товара в шопцмс

4. Складываем все картинки с ямаркета

16 лет назад
EANRU
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
27 минут назад
16 лет назад
$70
2 дня
Очень понравилось скорость работы и полученный результат. Остался очень доволен, буду рекомендовать всем друзьям и знакомым. Еще раз спасибо за проделанную работу.
Хороший заказчик, приятный в общении человек!

Заявки фрилансеров

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
27 минут назад
16 лет назад
ТОП-5
Веб-программирование