Нужен парсер для shopCMS 3.0.0 с яндекс маркета. Как все должно происходить: 1. Вводим название товара в форму 2. Выбираем категорию 3. Парсим товара в шопцмс 4. Складываем все картинки ...
Скрипт тизерной сети
Здравствуйте!
Нужен скрипт тизерной сети. кривые недоделки 80-х годов просьба не предлагать.
Сразу оставляйте асю. Бюджет - 50 вмз.
С Вас раскатка на хосте, скрипт в архиве не интересует.
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