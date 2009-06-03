Простой генератор сателлитов

Нужен по сути не сложный скрипт для генерации сателлитов.

Что должно быть:

Заполняешь форму

- название сайта

- описание

- ключи, метки и т.п.

- количество страниц

- возможность создания сразу большого количества сателлитов, в этом случае указываешь количество сателлитов

- возможно еще что (более детально обсудим с исполнителем)

и нажимаешь кнопочку, тут начинается генерация сателлитов на выходе получаем архив с сателлитом

Сателлиты должны быть на php и желательно без MySQL, должны быть еще текстовые файлы в которых будут храниться рекламные коды баннеров, ссылок или коды от бирж типа сапе.

Также нужно будет прикрутить систему оплаты WM мерчант и ЯД (для чего и что да как узнает исполнитель)

В целом:

По заполненной форме, скрипт парсит поисковики по введенным описаниям или кеям в поисках контента для сателлита, и создает готовый сателлит. Как то так, ну профи я думаю поймут меня, но в любом случае с исполнителем обсудим более детально.

Дизайн тут вобще роли не играет, и должен с легкостью подгоняться под шаблоны html например от ТМ

Сразу указывайте цену и сроки иначе заявка не будет рассмотрена.