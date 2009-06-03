Компонент для джумла

Интересует компонент (каталог с возможностью делать заказ) для джумла 1.0 (с возможностью переезда на 1.5) для мультиязычного сайта с использованием JoomFish. Возможна реализация на SOBI.

Ссылку на пример скину в приват, фактически нужно будет сделать один в один от примера.

Возможно надо будет создать формы, присутствующие в сайте примере, но после выполнения задания 1.

Интересуют только опытные люди с отзывами на данную тематику, т.к. имеем отрицательный опыт и много времени было потеряно.