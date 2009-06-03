Здравствуйте,уважаемые фрилансеры. Есть бесплатная Java галерея http://devkick.com/lab/galleria/ Необходимо ее доработать,а именно: - переписать заголовки - добавить ссылку на возвращение обратно на сайт - добавить по бокам ...
Компонент для джумла
Интересует компонент (каталог с возможностью делать заказ) для джумла 1.0 (с возможностью переезда на 1.5) для мультиязычного сайта с использованием JoomFish. Возможна реализация на SOBI.
Ссылку на пример скину в приват, фактически нужно будет сделать один в один от примера.
Возможно надо будет создать формы, присутствующие в сайте примере, но после выполнения задания 1.
Интересуют только опытные люди с отзывами на данную тематику, т.к. имеем отрицательный опыт и много времени было потеряно.
Заявки фрилансеров
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