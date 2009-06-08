Необходимо сделать 5 панорам разных комнат , по типу такой - http://www.peredelka.tv/home/kv/kamennyi_meshok_i_derevyannaya_shkatulka/tour/room2.html В наличии будут рендеры комнат для создания панорамы. Нужно собрать панораму как по ссылке выше , сделать кнопки с собственным логотипом (информацию ...
Нужен парсер объявл-й вкoнтaктe. Итог в CSV + JPG.
Нужен Парсер объявлений вкoнтaктe. Итог в CSV + JPG.
Требуется ежедневно парсить следующие рубрики:
1. Недвижимость Продам
http://vkontakte.ru/gsearch.php?from=ads§ion=ads&c[type]=3&c[category]=32
2. Недвижимость Куплю
http://vkontakte.ru/gsearch.php?from=ads§ion=ads&c[type]=3&c[category]=33
3. Недвижимость Другое
http://vkontakte.ru/gsearch.php?from=ads§ion=ads&c[type]=3&c[category]=35
4. Недвижимость Обменяю
http://vkontakte.ru/gsearch.php?from=ads§ion=ads&c[type]=3&c[category]=44
Итог парсинга в CSV файле со следующей структурой столбцов:
1. ID
2. Категория: Продам; Куплю; Другое; Обменяю.
3. Опубликовано
4. Заголовок
5. Разместил
6. Кликов
7. Содержание объявления
8. Телефон
9. Имена фотографий этого объявления, через запятую.
9. Дата и Время парсинга
Если со всеми столбцами более-менее понятно, то по пов. №8 поясню.
В этот столбец надо чтобы копировались телефоны из текста объявления, если они там присутствуют.
Форматов написания телефонного номера много, поэтому надо прописать их по-максимуму, чтобы побольше было контактов в этом столбце.
Рассмотрю все предложения в ваших детальных ответах по проекту.
Стоимость работы обсуждается.
Делайте максимально-детальное предложение, включая стоимость и сроки.
Общие ответы типа "сделаю" отклоняются.
Итог работы - рабочая программа, которую надо будет перенастраивать только в случае изменений на источнике. Прога должна уметь авторизоваться, иначе не получить доступ в рубрики.
Итоги работы проги:
1. CSV файл с корректно заполненными столбцами.
2. Папка с фотографиями лотов. Имена фоток должны быть уникальны.
Оплата WMR или YM.
Бюджеты более 100 WMZ отклоняются.
Я сам свяжусь с вами, оставляйте в порядке приоритета: скайп, ICQ, почта.
Выбранный исполнитель
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