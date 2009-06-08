Нужен парсер объявл-й вкoнтaктe. Итог в CSV + JPG.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок200 просмотров

Нужен Парсер объявлений вкoнтaктe. Итог в CSV + JPG.

Требуется ежедневно парсить следующие рубрики:

1. Недвижимость Продам

http://vkontakte.ru/gsearch.php?from=ads&section=ads&c[type]=3&c[category]=32

2. Недвижимость Куплю

http://vkontakte.ru/gsearch.php?from=ads&section=ads&c[type]=3&c[category]=33

3. Недвижимость Другое

http://vkontakte.ru/gsearch.php?from=ads&section=ads&c[type]=3&c[category]=35

4. Недвижимость Обменяю

http://vkontakte.ru/gsearch.php?from=ads&section=ads&c[type]=3&c[category]=44

Итог парсинга в CSV файле со следующей структурой столбцов:

1. ID

2. Категория: Продам; Куплю; Другое; Обменяю.

3. Опубликовано

4. Заголовок

5. Разместил

6. Кликов

7. Содержание объявления

8. Телефон

9. Имена фотографий этого объявления, через запятую.

9. Дата и Время парсинга

Если со всеми столбцами более-менее понятно, то по пов. №8 поясню.

В этот столбец надо чтобы копировались телефоны из текста объявления, если они там присутствуют.

Форматов написания телефонного номера много, поэтому надо прописать их по-максимуму, чтобы побольше было контактов в этом столбце.

Рассмотрю все предложения в ваших детальных ответах по проекту.

Стоимость работы обсуждается.

Делайте максимально-детальное предложение, включая стоимость и сроки.

Общие ответы типа "сделаю" отклоняются.

Итог работы - рабочая программа, которую надо будет перенастраивать только в случае изменений на источнике. Прога должна уметь авторизоваться, иначе не получить доступ в рубрики.

Итоги работы проги:

1. CSV файл с корректно заполненными столбцами.

2. Папка с фотографиями лотов. Имена фоток должны быть уникальны.

Оплата WMR или YM.

Бюджеты более 100 WMZ отклоняются.

Я сам свяжусь с вами, оставляйте в порядке приоритета: скайп, ICQ, почта.

16 лет назад
5050482
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

KemSolmir
Андрей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$66
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятно работать с Александром. Четкое ТЗ, деньги сразу же без задержек. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

KemSolmir
Андрей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад

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