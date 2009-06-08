KemSolmir

Андрей KemSolmir

 
38 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

5050482
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$66
10 баллов
16 лет назад
Нужен парсер объявл-й вкoнтaктe. Итог в CSV + JPG.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!