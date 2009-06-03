Нужен по сути не сложный скрипт для генерации сателлитов. Что должно быть: Заполняешь форму - название сайта - описание - ключи, метки и т.п. - количество страниц - ...
Cсоветы по dle для одного проекта
Нужен про-по dle. Задачи: ответы на конкретные вопросы, быстрый поиск необходимых модулей, компонентов. Бюджет 1000р
ICQ: 424739604
Заявки фрилансеров
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