Нужен скрипт для DLE 7.5, который бы автоматически обновил для всех уже созданных новостей "ключевые слова" и "ЧПУ URL статьи" - я заметил, что при полном редактировании новости в админке, при удалении "ЧПУ URL статьи" ...
Необходима доработка сайта на движке Drupal6
Добрый день.
Имеется сайт о спутниковом ТВ.
Сайт написанный в движке Друпал6.
Нужен специалист- друпалер для доработки существующего, работающего сайта о спутниковом ТВ.
По Сайту нужно внести доработки, добавить кое-какие странички, подтянуть форум, админку поправить и т.д.
Срок - 1 неделя.
Адрес сайт и полный перечень работ скину на почту.
По вопросам сотрудничетсва писать на [email protected]
Заявки фрилансеров
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