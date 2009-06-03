Нужен скрипт для DLE 7.5 на обновление новостей

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки116 просмотров

Нужен скрипт для DLE 7.5, который бы автоматически обновил для всех уже созданных новостей "ключевые слова" и "ЧПУ URL статьи" - я заметил, что при полном редактировании новости в админке, при удалении "ЧПУ URL статьи" он обновляется на новый согласно заголовка. "Ключевые слова" же создаются автоматически при добавлении новой новости согласно текста в полной и короткой новости. По сути мне нужен фрилансер, который смог бы вытянуть из кода движка эти скрипты и обьденил их в единое целое. Впринципе ничего сложного, поэтому много заплатить не смогу.

DLE
16 лет назад
tadasi
41 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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