Написать небольшой скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки151 просмотр

Нужно сделать скрипт который будит определять расширение экрана у пользователя и автоматически масштабировать сайт в браузере (Штатным масштабированием), с заменой CSS шрифтов под данный масштаб (т.к при уменьшении масштаба первичный стиль шрифта становится плохо читаемым, сжимается.

По всем вопросам и предложениям писать на ICQ:480134241

Обещаю достойную и своевременную оплату!

CSS
16 лет назад
Guliver
Roman 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов

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Нет заявок фрилансеров