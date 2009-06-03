Нужно разработать соц сеть, направленную на медиа контент. ищу матёрого веб программиста, или команду программистов, которые смогут сделать этот проект. Задача: веб 2.0. Нужно сделать социальную сеть близкую ...
Доделать проект интернет рекламы.
Нужно доделать сервис контекстной текстовой рекламы (аналог я.директа), в скрипте встречаться будет геотаргетинг, рекламые блоки, верстка и мн. др. Скрипт довольно сложный, поэтому исполнитель должен быть опытным в програмировании на php5.
Оплата по схеме: часть работы сделали, деньги получили, и снова по кругу. Работ порядка на 3-4 месяца, поэтому постоянно надо будет сосредатачиваться на проекте, и не отвлекаться на другие работы.
Бюджет на весь проект 3000$ (не считая того, что основной движок уже сделан).
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