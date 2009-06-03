Доделать проект интернет рекламы.

Нужно доделать сервис контекстной текстовой рекламы (аналог я.директа), в скрипте встречаться будет геотаргетинг, рекламые блоки, верстка и мн. др. Скрипт довольно сложный, поэтому исполнитель должен быть опытным в програмировании на php5.

Оплата по схеме: часть работы сделали, деньги получили, и снова по кругу. Работ порядка на 3-4 месяца, поэтому постоянно надо будет сосредатачиваться на проекте, и не отвлекаться на другие работы.

Бюджет на весь проект 3000$ (не считая того, что основной движок уже сделан).