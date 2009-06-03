Техническое задание в приложение От Вас: - сроки - цены - формы оплаты - контакты А также - рекомендации - примеры работ
Создание высокопроизводительного веб-приложения
Здравствуйте!
Нужен человек, или, желательно, группа людей, которые помогут реализовать идею для стартапа.
Портал будет представлять из себя сборник текстов (суть идеи расскажу при личном контакте выбранному кандидату).
Кроме текстов, размещение картинок и прочих медиаресурсов пока не планируется.
Возможности:
- Регистрация пользователей
- Размещение статей
- Рейтинг статей
- Рейтинг авторов
- Система ротации баннеров (баннеры будут показываться разные, в зависимости от разделов сайта)
- Комментарии
- Статистика (простой счётчик просмотров страниц)
- Экспорт статей в формате Doc и PDF (на выбор) c возможностью сохранения на диск посетителя
- Автоматические выплаты авторам (через WebMoney или Яндекс-деньги)
- Система модерации статей
- Система статистики выплат авторам
- Система статистики показов баннеров
- Система кэширования страниц
Требования:
- Быстродействие
- Модифицируемость
- Расширяемость
- Распределённость бд
- Оптимизированный код
- Возможность создания бэкапов
- Отсутствие явных дыр в системе безопасности (buffer overflow, mysql-injection,
Планируемое количество посетителей - от 2-х до 10-ти миллионов уникальных посетителей в сутки.
Нагрузка должна распределяться на несколько серверов.
Вся информация будет храниться в базе данных, это, скорее всего - самое узкое место системы. Т.е. надо очень ответственно подойти к выбору базы данных. Как вариант - разработка собственной системы хранения информации.
Должна быть предусмотрена возможность увеличить быстродействие системы за счёт подключения дополнительного сервера.
Интерфейс будет разработан дизайнерами, здесь я ищу специалистов, которые помогут разработать структуру и создать движок, а также настроить под ключ серверы, и произвести тестирование системы с отладкой багов.
Пишем примерные цены (+-), сроки, а также технологии, которые вы будете использовать
(например, Ruby on Rails + Erlang + MySQL + Memcached)
Просьба отвечать только профессионалам, у которых есть большой опыт разработки подобных приложений.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Срок проекта 7-10 дней. Интересует: • Полная занятость на это время нашего проекта. • Разработчик только из Санкт-Петербурга • AS-3 • Возможность личной встречи и периодической совместной работы в нашем офисе. • Умение быстро и ...Закрыт16 лет назад
Нуждаюсь в человеке который в вордпрессе как рыба в воде. У которого есть опыт создания(хороших и разных) сайтов на данной платформе.( в портфолио) Человек нужен для создания и дальнейшего суппорта проекта на вордпрессе. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
Срочно требуется написать скрипт который сохраняет историю с чата на сайт 1. вид архива календарь с днями плюс с часами 2. история автоматически сохраняется каждый час ...Закрыт16 лет назад
Добрый день, коллеги Есть интернет-магазин на Shop-Script Premium, в нем есть функция экспорта каталога в CSV. Существует так же каталог интернет-магазинов Shop.tut.by куда нужно импортировать каталог из магазина. ...Завершен16 лет назад
- $10000
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Интересует помощь программиста. PS Наводку на нужного специалиста оплачу.Веб-программирование9 заявокЗакрыт16 лет назад
- $5
Нужен один скрипт (одна функция, и ничего лишнего) на PHP, который бы в указанной папке удалял всё её содержимое. Атрибуты этих файлов (755, 775, 777). Нужно срочно.Завершен16 лет назад
- $50
Натянуть на джумлу сайт: http://domsol.ru/Завершен16 лет назад
- $250
Есть небольшой проект по созданию интернет магазина надо с использованием Zend FrameWork сделать под него логику, структуру и вывод из базы ваша задача сделать логикку в ZF, связи с ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Найти вирь на сайте . Аваст обнаружил вирь. (javascript) в ICQ#: 8-355-400, новичкам НЕ писать, требуется качество. Цену пишите тоже вы сами. ...Закрыт16 лет назад