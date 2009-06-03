Создание высокопроизводительного веб-приложения

Здравствуйте!

Нужен человек, или, желательно, группа людей, которые помогут реализовать идею для стартапа.

Портал будет представлять из себя сборник текстов (суть идеи расскажу при личном контакте выбранному кандидату).

Кроме текстов, размещение картинок и прочих медиаресурсов пока не планируется.

Возможности:

- Регистрация пользователей

- Размещение статей

- Рейтинг статей

- Рейтинг авторов

- Система ротации баннеров (баннеры будут показываться разные, в зависимости от разделов сайта)

- Комментарии

- Статистика (простой счётчик просмотров страниц)

- Экспорт статей в формате Doc и PDF (на выбор) c возможностью сохранения на диск посетителя

- Автоматические выплаты авторам (через WebMoney или Яндекс-деньги)

- Система модерации статей

- Система статистики выплат авторам

- Система статистики показов баннеров

- Система кэширования страниц

Требования:

- Быстродействие

- Модифицируемость

- Расширяемость

- Распределённость бд

- Оптимизированный код

- Возможность создания бэкапов

- Отсутствие явных дыр в системе безопасности (buffer overflow, mysql-injection,

Планируемое количество посетителей - от 2-х до 10-ти миллионов уникальных посетителей в сутки.

Нагрузка должна распределяться на несколько серверов.

Вся информация будет храниться в базе данных, это, скорее всего - самое узкое место системы. Т.е. надо очень ответственно подойти к выбору базы данных. Как вариант - разработка собственной системы хранения информации.

Должна быть предусмотрена возможность увеличить быстродействие системы за счёт подключения дополнительного сервера.

Интерфейс будет разработан дизайнерами, здесь я ищу специалистов, которые помогут разработать структуру и создать движок, а также настроить под ключ серверы, и произвести тестирование системы с отладкой багов.

Пишем примерные цены (+-), сроки, а также технологии, которые вы будете использовать

(например, Ruby on Rails + Erlang + MySQL + Memcached)

Просьба отвечать только профессионалам, у которых есть большой опыт разработки подобных приложений.