Срочная разработка флеш приложения. Только СПБ.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка141 просмотр

Срок проекта 7-10 дней. Интересует:

• Полная занятость на это время нашего проекта.

• Разработчик только из Санкт-Петербурга

• AS-3

• Возможность личной встречи и периодической совместной работы в нашем офисе.

• Умение быстро и качественно писать код.

16 лет назад
webinvest
Д 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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