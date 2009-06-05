Граббинг сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен18 заявок311 просмотров

Нужно сделать граббинг каталога сайта и залить названия ссылок в экселевский файл

16 лет назад
jigga
50 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

drkot
46 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
10 отзывов
16 лет назад
$10
1 день
Класс! Василий самый первый откликнулся и предложил самый короткий срок исполнения. Четко без суеты обсудили все детали. Даже, несмотря на открывшиеся трудности и усложнение задания в процессе выполнения, работа была сделана вовремя. От общения и полученного результата остались только положительные впечатления. Все время был на связи, ни разу не пришлось волноваться. Возникло ощущение, что человек переживает за выполняемый проект как за свой собственный. Василий отлично разбирается в своем деле!
Как заказчик оставил только приятные впечатления

Заявки фрилансеров

drkot
46 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
10 отзывов
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Модуль для CMS DLE

    $30

    Фунции модуля: - скрывать флеш плеер под хайд пока пользователь не перейдет по какомуто количеству ссылок после етого окно с хайдом пропадает и пользователь смотрит видео - скрывать ссылки для скачивания ...

    DLE
    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Создание высокопроизводительного веб-приложения

    Здравствуйте! Нужен человек, или, желательно, группа людей, которые помогут реализовать идею для стартапа. Портал будет представлять из себя сборник текстов (суть идеи расскажу при личном контакте выбранному кандидату). ...

    MySQLRuby
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Срочная разработка флеш приложения. Только СПБ.

    Срок проекта 7-10 дней. Интересует: • Полная занятость на это время нашего проекта. • Разработчик только из Санкт-Петербурга • AS-3 • Возможность личной встречи и периодической совместной работы в нашем офисе. • Умение быстро и ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • WordPress

    Нуждаюсь в человеке который в вордпрессе как рыба в воде. У которого есть опыт создания(хороших и разных) сайтов на данной платформе.( в портфолио) Человек нужен для создания и дальнейшего суппорта проекта на вордпрессе. ...

    WordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Срочно требуется скрипт

    Срочно требуется написать скрипт который сохраняет историю с чата на сайт 1. вид архива календарь с днями плюс с часами 2. история автоматически сохраняется каждый час ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Переделать экспорт каталога

    Добрый день, коллеги Есть интернет-магазин на Shop-Script Premium, в нем есть функция экспорта каталога в CSV. Существует так же каталог интернет-магазинов Shop.tut.by куда нужно импортировать каталог из магазина. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад