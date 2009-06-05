Граббинг сайта

Класс! Василий самый первый откликнулся и предложил самый короткий срок исполнения. Четко без суеты обсудили все детали. Даже, несмотря на открывшиеся трудности и усложнение задания в процессе выполнения, работа была сделана вовремя. От общения и полученного результата остались только положительные впечатления. Все время был на связи, ни разу не пришлось волноваться. Возникло ощущение, что человек переживает за выполняемый проект как за свой собственный. Василий отлично разбирается в своем деле!