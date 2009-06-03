Здравствуйте! Нужен человек, или, желательно, группа людей, которые помогут реализовать идею для стартапа. Портал будет представлять из себя сборник текстов (суть идеи расскажу при личном контакте выбранному кандидату). ...
Работы по сайту
Есть сайт
нужно выполнить одну из следующих работ (или все).
ТЗ в файле.
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