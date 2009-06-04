Вставить код в футер шаблона на битрикс.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок209 просмотров

Необходимо вставить код в шаблон битрикса, под контакты.

16 лет назад
arikon1
Андрей 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

izhcom
Павел 
44 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
20 отзывов(-5)
16 лет назад
$100
1 день
Быстро, качественно, не смотря на сложности, возникшие в процессе работа (шаблон был зенденный), справился и лишнего не попросил.

Заявки фрилансеров

izhcom
Павел 
44 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
20 отзывов(-5)
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Модуль для CMS DLE

    $30

    Фунции модуля: - скрывать флеш плеер под хайд пока пользователь не перейдет по какомуто количеству ссылок после етого окно с хайдом пропадает и пользователь смотрит видео - скрывать ссылки для скачивания ...

    DLE
    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Создание высокопроизводительного веб-приложения

    Здравствуйте! Нужен человек, или, желательно, группа людей, которые помогут реализовать идею для стартапа. Портал будет представлять из себя сборник текстов (суть идеи расскажу при личном контакте выбранному кандидату). ...

    MySQLRuby
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Срочная разработка флеш приложения. Только СПБ.

    Срок проекта 7-10 дней. Интересует: • Полная занятость на это время нашего проекта. • Разработчик только из Санкт-Петербурга • AS-3 • Возможность личной встречи и периодической совместной работы в нашем офисе. • Умение быстро и ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • WordPress

    Нуждаюсь в человеке который в вордпрессе как рыба в воде. У которого есть опыт создания(хороших и разных) сайтов на данной платформе.( в портфолио) Человек нужен для создания и дальнейшего суппорта проекта на вордпрессе. ...

    WordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Срочно требуется скрипт

    Срочно требуется написать скрипт который сохраняет историю с чата на сайт 1. вид архива календарь с днями плюс с часами 2. история автоматически сохраняется каждый час ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Переделать экспорт каталога

    Добрый день, коллеги Есть интернет-магазин на Shop-Script Premium, в нем есть функция экспорта каталога в CSV. Существует так же каталог интернет-магазинов Shop.tut.by куда нужно импортировать каталог из магазина. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад