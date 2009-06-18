Поправить работу скрипта.

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Завершен9 заявок317 просмотров

Магазинчик 1001cd.ru

Делался на заказ, так что не хотелось бы чтоб скрипты расползлись по нету.

Сам мало соображаю в php, так что хотелось бы:

1. Размер картинок на главной витрине - 160*??? - лишнее отрезаем, рандомом брались из каталога картинок.

2. Изменить скрипт подсчета стоимости корзины и сделать правильный счет - в данный момент считает так, что один фильм размещается на 1 диске, а часто это не так.

3. Регистрацию и записи в книге сообщений сделать с защитным кодом.

На данный момент все.

PHP
16 лет назад
Justas_16
47 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

free-lancer
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
18 отзывов
16 лет назад
$40
2 дня
Все сделал быстро и то что нужно. Буду продолжать сотрудничество.
Адекватный заказчик, непрочь иметь с ним дело и в дальнейшем.

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free-lancer
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
18 отзывов
16 лет назад