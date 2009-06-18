Поправить работу скрипта.

Магазинчик 1001cd.ru

Делался на заказ, так что не хотелось бы чтоб скрипты расползлись по нету.

Сам мало соображаю в php, так что хотелось бы:

1. Размер картинок на главной витрине - 160*??? - лишнее отрезаем, рандомом брались из каталога картинок.

2. Изменить скрипт подсчета стоимости корзины и сделать правильный счет - в данный момент считает так, что один фильм размещается на 1 диске, а часто это не так.

3. Регистрацию и записи в книге сообщений сделать с защитным кодом.

На данный момент все.