Фунции модуля: - скрывать флеш плеер под хайд пока пользователь не перейдет по какомуто количеству ссылок после етого окно с хайдом пропадает и пользователь смотрит видео - скрывать ссылки для скачивания ...
Поправить работу скрипта.
Магазинчик 1001cd.ru
Делался на заказ, так что не хотелось бы чтоб скрипты расползлись по нету.
Сам мало соображаю в php, так что хотелось бы:
1. Размер картинок на главной витрине - 160*??? - лишнее отрезаем, рандомом брались из каталога картинок.
2. Изменить скрипт подсчета стоимости корзины и сделать правильный счет - в данный момент считает так, что один фильм размещается на 1 диске, а часто это не так.
3. Регистрацию и записи в книге сообщений сделать с защитным кодом.
На данный момент все.
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