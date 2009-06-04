Сделать апдейт форума SMF

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Завершен1 заявка95 просмотров

На нашем сайте установлен форум SMF - http://www.judaicaru.org/smf/index.php

В последнее время форум все время взламывают. Возвращаю его в рабочее состояние путем постоянной замены всех файлов. Представляется, что возможной причиной взломов форума является то, что его версия устарела (стоит 1.1.5, последняя стабильная - 1.1.9)

Проапдейтить стандартно из админа не могу, поскольку при предварительном просмотре установки появляются ошибки и предупреждение о риске продолжения. (см. скрееншот)

Можно писать на nathanb собака judaicaru.org

Просьба указывать стоимость выполнения и срок.

16 лет назад
uniart
125 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

SergeyBoiko
Сергей 
45 лет
20 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$15
1 день
Доволен сверх всяких ожиданий. Работа специалиста - 10, коммуникация - 10, человеческие отношение - 10. Обязательно буду работать в дальнейшем. Молодец!
Хороший заказчик, вежлив и приятен в общении, моментальная оплата работы. Был рад сотрудничеству и новому знакомству.

Заявки фрилансеров

SergeyBoiko
Сергей 
45 лет
20 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад