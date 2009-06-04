Цель: Создать WEB-messenger для того чтобы двое пользователей сайта имели возможность общаться через посредника (оператора) который в свою очередь вправе редактировать сообщения собеседников. + функции сайта знакомств (Анкеты, Фото-альбомы, поиск по ...
Сделать апдейт форума SMF
На нашем сайте установлен форум SMF - http://www.judaicaru.org/smf/index.php
В последнее время форум все время взламывают. Возвращаю его в рабочее состояние путем постоянной замены всех файлов. Представляется, что возможной причиной взломов форума является то, что его версия устарела (стоит 1.1.5, последняя стабильная - 1.1.9)
Проапдейтить стандартно из админа не могу, поскольку при предварительном просмотре установки появляются ошибки и предупреждение о риске продолжения. (см. скрееншот)
Можно писать на nathanb собака judaicaru.org
Просьба указывать стоимость выполнения и срок.
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