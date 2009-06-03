Фунции модуля: - скрывать флеш плеер под хайд пока пользователь не перейдет по какомуто количеству ссылок после етого окно с хайдом пропадает и пользователь смотрит видео - скрывать ссылки для скачивания ...
RED5 приложение для flash чата
Нужно написать приложение на JAVA для сервера RED5, который будет обслуживать flash приложение.
Будет несколько комнат, вход на которые будет осущевстляться по паролям. Из базы будут браться данные юзера и отображаться в чате.
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