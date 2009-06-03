RED5 приложение для flash чата

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Закрыт2 заявки137 просмотров

Нужно написать приложение на JAVA для сервера RED5, который будет обслуживать flash приложение.

Будет несколько комнат, вход на которые будет осущевстляться по паролям. Из базы будут браться данные юзера и отображаться в чате.

Java
16 лет назад
designsuvenir
Николай 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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