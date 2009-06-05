Создание формы загрузки файлов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок175 просмотров

Нужно на страничку оплаты услуг сервиса по пошиву игрушек в скрипт автоматического приема платежей вставить возможность загрузки файлов.

Что должно получиться:

1. Человек попадает на страничку, в которую вводит свою контактную информацию - адрес, мэйл и т п. Здесь же он должен загрузить файл с рисунком

http://skazkodrom.ru/order/order/bigtoy

(я вставил форму загрузки файла кот не работает)

2. Он нажимает на кнопку “продолжить” и попадает на страничку с выбором способов оплаты

3. Оплачивает

4. После того как деньги придут, мне на почту приходит уведомление о том что товар оплачен и его можно выслать клиенту. В это письмо нужно будет вставить ссылку от этого клиента на загруженный им файл.

Нужна, конечно, возможность настройки времени хранения файлов, автоматическое переименование в заданный формат, чтобы не было желающих спамить мой хостинг файлами или другая более эффективная защита, о которой у вас есть идеи.

И плюс еще нужно добавить поля телефон и примечания (формы кот я вставил скрипт), чтобы информация из них также попадала в письмо уведомление о получении оплаты.

Говорят, скрипт написан на codeigniter

жду ваших предложений.

CodeIgniter
16 лет назад
coolprofit
Вячеслав 
52 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

izhcom
Павел 
44 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
20 отзывов(-5)
16 лет назад
$60
1 день
Сделал все быстро, все замчечания испраивл оперативно! доволен, продолжаем сотрудничество!
Оплатил все в полном размере, все время на связи, сразу видно что в решении своей задачи заинтересован.

Заявки фрилансеров

izhcom
Павел 
44 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
20 отзывов(-5)
16 лет назад