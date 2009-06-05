Нужно написать приложение на JAVA для сервера RED5, который будет обслуживать flash приложение. Будет несколько комнат, вход на которые будет осущевстляться по паролям. Из базы будут браться данные юзера и отображаться в чате.
Создание формы загрузки файлов
Нужно на страничку оплаты услуг сервиса по пошиву игрушек в скрипт автоматического приема платежей вставить возможность загрузки файлов.
Что должно получиться:
1. Человек попадает на страничку, в которую вводит свою контактную информацию - адрес, мэйл и т п. Здесь же он должен загрузить файл с рисунком
http://skazkodrom.ru/order/order/bigtoy
(я вставил форму загрузки файла кот не работает)
2. Он нажимает на кнопку “продолжить” и попадает на страничку с выбором способов оплаты
3. Оплачивает
4. После того как деньги придут, мне на почту приходит уведомление о том что товар оплачен и его можно выслать клиенту. В это письмо нужно будет вставить ссылку от этого клиента на загруженный им файл.
Нужна, конечно, возможность настройки времени хранения файлов, автоматическое переименование в заданный формат, чтобы не было желающих спамить мой хостинг файлами или другая более эффективная защита, о которой у вас есть идеи.
И плюс еще нужно добавить поля телефон и примечания (формы кот я вставил скрипт), чтобы информация из них также попадала в письмо уведомление о получении оплаты.
Говорят, скрипт написан на codeigniter
жду ваших предложений.
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