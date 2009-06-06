Цель: Создать WEB-messenger для того чтобы двое пользователей сайта имели возможность общаться через посредника (оператора) который в свою очередь вправе редактировать сообщения собеседников. + функции сайта знакомств (Анкеты, Фото-альбомы, поиск по ...
Срочно сграбить сайт
Все сделали вроде. сейчас проверю и свяжусь. закрываю что бы больше не делали.
Есть сайт notebatt.com На нем два примера смотрите:
http://www.notebatt.com/asus-a23a86-6-cell-high-capacity-notebook-ba23866.html
http://www.notebatt.com/asus-a42m68-8-cell-extendedlife-notebook-ba42688.html
в приколотом файле образцы того, как оно должно получиться. На цену внимания не обращайте. Скачивайте цены так, как они на сайте. То есть цена должна быть, но как на сайте. Исключение - модели с бекслешем - такого символа в названи файла быть не может, соответственно в названиях файла он должен быть заменен на пробел.
соответственно что надо сделать: сграбить все предметы и отдать мне в виде одного большого архива. Такие вот директорийки, в каждой файл csv читаемый экселем. Оплата 200 долларов, тому, кто первым пришлет полностью верный вариант на tersuren(собако)gmail.com
Пожалуйста, никакой возмоности вступать в переговоры у меня сейчас нету. Вы присылаете готовый вариант - вы получаете деньги. Если вы не уверены, не понимаете, сомневаетесь - не надо ничего спрашивать, я не смоу в этот раз ответить, к сожалению.
Откуда берется имя для поля DENAQ: скажем вот http://www.notebatt.com/asus-a22700w6-6-cell-high-capacity-notebook-2270066.html она называется "Asus A22-700/W-6 6 Cell High Capacity Notebook Battery" Отрываем бренд. выделяем первое слово "A22-700/W-6" Дописываем ему в начало DQ-, получается "DQ-A22-700/W-6" что и требуется.
сейчас 22:51 по мне. Если успеете до 1:00, то премия +$100.
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